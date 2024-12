Biden reitera em Cabo Verde o apoio a lugares africanos no Conselho de Segurança

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou esta segunda-feira, em Cabo Verde, o apoio "à criação de dois lugares permanentes para países africanos" no Conselho de Segurança das Nações Unidas, indicou uma nota da Casa Branca.

O tema fez parte do encontro com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, no aeroporto Amílcar Cabral, na ilha do Sal, durante uma paragem no voo de Biden para Angola, onde começa esta segunda-feira uma visita de três dias.

Biden reiterou o apoio "à expansão do Conselho de Segurança das Nações Unidas" naqueles moldes, aumentando "a representação de vozes globais para lidar com questões globais", acrescentou.

Apesar de estar sobre a mesa há mais de 30 anos, a reforma do Conselho de Segurança continua por fazer.

O órgão é composto por cinco membros permanentes com poder de veto - Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia - e 10 membros eleitos pela Assembleia Geral da ONU para mandatos de dois anos, distribuídos por diferentes grupos de representação geográfica e continental.

No encontro, Biden expressou ainda gratidão pelo "apoio inabalável de Cabo Verde à Ucrânia, enquanto esta continua a defender-se da agressão" desencadeada pela invasão russa.

Foi a primeira vez que um Presidente norte-americano em exercício visitou Cabo Verde, facto que Ulisses Correia e Silva já havia classificado como "histórico".

"As perspetivas da continuidade de uma boa relação com os Estados Unidos da América foram aqui evidenciadas", referiu aos jornalistas.