Presidente do Conselho Europeu condena violência contra manifestantes na Geórgia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, garantiu este domingo que a União Europeia está com o povo da Geórgia.

Numa mensagem publicada na rede social X, António Costa condenou ainda a violência contra os manifestantes pacíficos.

“Condenamos a violência contra manifestantes pacíficos”, escreveu, assinalando que “as ações do governo vão contra a vontade do povo”.

“A UE está com o povo da Geórgia”, conclui.

Na mensagem, o presidente do Conselho Europeu diz ainda que fez uma chamada telefónica com a presidente pró-europeia da Geórgia, Salome Zurabishvili, juntamente com Kaja Kallas, chefe da política externa da União Europeia.