Netanyahu diz que Síria está a ser monitorizada constantemente

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse este domingo que Israel "está a monitorizar constantemente o que se passa na Síria", após a ofensiva lançada na quarta-feira pelos rebeldes sírios contra o Governo de Bashar al-Assad.

"Estamos constantemente a acompanhar o que se passa na Síria. Estamos determinados tanto a proteger os interesses vitais do Estado de Israel como a preservar os ganhos da guerra", sublinhou o primeiro-ministro nas suas primeiras declarações públicas sobre a atual situação na Síria, enquanto está em vigor o cessar-fogo entre o grupo chiita Hezbollah e as forças israelitas no Líbano.

Durante uma visita a uma base de recrutamento com o ministro da Defesa, Israel Katz, Netanyahu deixou claro que o seu país vai continuar a "aplicar firmemente" o acordo de cessar-fogo e que qualquer violação "é imediatamente objeto de uma resposta forte" do exército israelita.

Desde a entrada em vigor, na quarta-feira, da medida, que prevê a retirada das tropas israelitas do sul do Líbano em 60 dias, as duas partes acusaram-se mutuamente e em várias ocasiões de violação do acordo, embora os ataques tenham diminuído.

Em simultâneo, a aliança islamita Organização de Libertação do Levante e outras fações apoiadas pela Turquia lançaram uma ofensiva contra o Governo sírio e já tomaram o controlo total da província de Idlib, no noroeste do país, de grande parte da cidade de Alepo e da parte norte de Hama, no centro do país.