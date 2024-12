Egito propõe a movimentos palestinianos trégua de 60 dias

O Egito propôs aos movimentos palestinianos Hamas e Fatah uma trégua de 60 dias com Israel, a troca de prisioneiros e reféns entre ambas as partes, disse hoje à Efe uma fonte da segurança egípcia.

"O Egito entregou às delegações do Hamas e do Fatah um documento a propor uma trégua por um período de 60 dias e uma troca de prisioneiros entre as fações e movimentos palestinianos e a ocupação israelita, sete dias após a entrada em vigor da trégua" e "Israel pode manter uma presença militar em Gaza durante este período", disse a fonte próxima das negociações.

Delegações dos dois movimentos palestinianos estão no Cairo para discutir a gestão da Faixa de Gaza, bem como a reconciliação entre ambas as partes.

A mesma fonte salientou que os palestinianos discutiram este documento "relacionado com a abertura da passagem terrestre de Rafah (ligando Gaza e o Egito) para que a Autoridade Palestiniana faça a gestão do lado palestiniano", dado que a passagem está fechada desde maio, quando Israel ocupou Rafah e o lado palestiniano.

Este documento, segundo a fonte egípcia, inclui "a reabertura da passagem de Rafah neste mês de dezembro, e que a Autoridade Palestiniana supervisionará o lado palestiniano com monitorização europeia, com supervisão israelita, além da retirada total do Hamas" dali.

O Egito, mediador na trégua com os Estados Unidos e o Qatar - embora este último tenha congelado a sua participação - está a pressionar para se "concluir um acordo de troca de prisioneiros", em referência à troca entre reféns do Hamas em Gaza com prisioneiros palestinianos nas nas prisões israelitas.

Na segunda-feira, está previsto que as duas delegações se reúnam em separado com o chefe dos serviços de inteligência do Egito, o genral Hasan Rashad, segundo a mesma fonte.