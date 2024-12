A Catedral de Notre-Dame em Paris está prestes a reabrir: o que podemos esperar?

Na noite de 15 de abril de 2019, o telhado da catedral explodiu em chamas. O fogo rapidamente atingiu a torre e quase derrubou as principais torres sineiras. Em todo o mundo, as pessoas assistiram em direto ao edifício a arder.

A lista de convidados para a cerimônia de reabertura ainda não foi publicada, mas uma fonte próxima da organização revelou que a mulher do presidente dos EUA, Jill Biden é uma das convidadas. Incerto está a presença do novo Presidente dos EUA, Donald Trump.

Quando é que vai ser possível visitar Notre-Dame?

Com sorte, poderá visitá-la na noite de 8 de dezembro, das 17h30 às 20h00, mas no início é provável que haja uma muitos curiosos e por isso longas filas para visitar a catedral.

A catedral informoy que, a partir do início de dezembro, os visitantes poderão reservar um bilhete gratuito online, através do seu site ou redes sociais para entrar no prédio no mesmo dia ou um ou dois dias após a reserva.

Também haverá uma fila no local para aqueles que quiserem entrar sem reserva.

Os grupos só terão acesso no ano que vem - a partir de 1 de fevereiro para grupos religiosos ou a partir de 9 de junho para turistas com guias.

A catedral espera receber entre 14 a 15 milhões de visitantes todos os anos.

Há um grande debate na França sobre se os visitantes devem pagar para entrar. A Igreja é contra, e por enquanto a visita continua gratuita.

Como foi reconstruída a catedral?

O dinheiro chegou de todo o mundo, incluindo os bilionários do setor de luxo francês Francois Henri Pinault e a família Arnault.

Tanto dinheiro foi doado para o restauro - mais de 840 milhões de euros, de acordo com o gabinete de Macron - que ainda sobraram fundos, que serão usados para mais investimentos no edifício.

Os danos exigiram cinco anos de trabalho de restauração.

O que mudou?

As autoridades dizem que a catedral ficará mais bonita do que nunca, não apenas porque a sua torre, telhado e tudo o que foi destruído pelo incêndio foi reconstruído por milhares de artesãos especialistas, mas também porque a pedra e as pinturas, que ficaram pretas ao longo dos anos, foram completamente limpas. A mobília também foi reformada e limpa ou mesmo substituída.

Nem tudo foi danificado no incêndio. Por exemplo, os socorristas formaram uma corrente humana para retirar das chamas cálices cravejados de pedras preciosas e outros artefatos inestimáveis.