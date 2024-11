Rebeldes assumem controlo do aeroporto de Alepo

Fações rebeldes assumiram este sábado o controlo do aeroporto de Aleppo, na Síria, e de locais estratégicos nas províncias vizinhas de Idlib e Hama, numa ofensiva contra as forças do regime de Bashar al-Assad, avançou uma organização não-governamental (ONG).

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o controlo do aeroporto internacional, nos subúrbios da cidade, foi assumido pelos 'jihadistas' do Hayat Tahrir al-Sham (HTS, em português Organização pela Libertação do Levante, também conhecido como Al-Qaida na Síria) e pelos seus aliados.

A ONG referiu que os rebeldes também avançaram nas províncias de Idlib e Hama assumindo o controlo de "dezenas de localidades estratégicas sem qualquer resistência".