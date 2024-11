Inundações na Malásia e na Tailândia fazem pelo menos 12 mortos

As inundações no norte da Malásia e no sul da Tailândia causaram a morte a pelo menos 12 pessoas, declararam este sábado as autoridades dos dois países.

Na Tailândia, onde as inundações afetaram mais de 554 mil residências, morreram pelo menos nove pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

As províncias de Pattani e Songkhla são as mais afetadas, com três mortos em cada.