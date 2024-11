Homem comeu a banana que lhe custou seis milhões de euros

“É muito melhor do que as outras bananas”, comentou.

O multimilionário chinês Justin Sun, empresário de criptomoedas de Hong Kong, comprou, na semana a obra de arte "Comedian", que mais não era do que uma banana colada à parede com fita adesiva cinzenta. Agora, tal como tinha prometido, o empresário decidiu comer a banana, mas decidiu tornar tudo num evento e convocou jornalistas para assistirem ao "lanche".

A criação viral do artista Maurizio Cattelan foi vendida por 6,24 milhões de dólares num leilão da Sotheby's em Nova Iorque, na semana passada, ultrapassando a estimativa inicial da leiloeira que esperava que a obra fosse vendida entre 1 milhão e 1,5 milhões de dólares. O valor da licitação final foi 5,2 milhões de dólares, a que acrescem cerca de um milhão em comissões e taxas. Recorde-se que a banana foi comprada por 35 cêntimos no dia do leilão, tendo-se depois tornado provavelmente numa das peças de fruta mais caras do mundo.

Simultaneamente ridicularizada e elogiada, a obra levou a uma reflexão, entre críticos de arte, artistas e público, sobre o valor da arte contemporânea.

De acordo com agências internacionais, o que Justin Sun adquiriu, na verdade, foi um certificado de autenticidade que lhe permite colar uma banana à parede e chamar-lhe "Comedian".



Pouco depois da aquisição, Sun emitiu um comunicado de imprensa no qual descreveu a obra como "um fenómeno cultural que une os mundos da arte, dos memes e da comunidade das criptomoedas. Acredito que esta peça irá inspirar mais reflexão e discussão no futuro e tornar-se-á parte da história".