Zelensky admite paz com cedência temporária de territórios à Rússia

Já foi falado

29 nov, 2024 Na frente 20:29

Mas isso é aquele plano que em tempos foi formulado e rejeitado de imediato, de 2 Ucrânias, uma na NATO até à linha da frente e a outra... com o exército ucraniano em peso - se o resto do território está sob proteção da NATO, uma ataque russo sob qualquer forma era a III guerra - acumulado na linha da frente a combater as hordas russas. Nem o Ocidente nem a Rússia vão nisso.