Um mês depois das cheias em Valência: "A classe política neste país não está à altura do povo que tem"

Apaixonou-se e foi viver para Valência, onde casou com a sua companheira. A sogra da almadense Inês Marques vive em La Torre, uma das zonas mais afetadas pelas torrentes de lama que em finais de outubro inundaram dezenas de municípios daquela comunidade. O que demorou a chegar foram máquinas porque, do governo central, chegou apenas uma ajuda direta.

Marco Silva, um jovem português residente em Valência - onde fez parte do seu percurso académico -, foi dos que ajudou, voluntariamente, os afetados. Durante alguns dias, levantouse cedo, pegou em pás e vassouras e atravessou o rio Túria, de Valência para as zonas afetadas, para ajudar nas limpezas.

Ele e a mulher beneficiam de uma licença com vencimento, para conseguir reorientar a sua vida. Do governo regional ainda não chegou qualquer ajuda.

"Não sei porque esperam. Se as pessoas têm de reconstruir as suas vidas, as ajudas deviam ser o primeiro a chegar. De tudo o que tenho direito, recebi, diria, cinco por cento do total. E com isso não posso fazer nada".

As tão faladas ajudas para alugar casa também tardam em chegar. Por isso, Pedro não tem dúvidas.

"Não sou espanhol de origem, sou português, mas acho que tenho direito a falar. Tenho 21 anos de trabalho e de impostos aqui, por isso acho que tenho o direito de dizer que a classe política neste país, infelizmente, não está à altura do povo que tem".