Polícia da Geórgia lança gás lacrimogéneo contra manifestantes pró-UE

A polícia da Geórgia disparou esta sexta-feira de madrugada gás lacrimogéneo e canhões de água para tentar dispersar manifestantes que protestavam contra a decisão do Governo de adiar para 2028 as negociações de adesão à UE.

Um mês depois das eleições legislativas ganhas pelo partido no poder, Sonho Georgiano, com a oposição a denunciar várias irregularidades, milhares de pessoas concentraram-se em Tbilisi e em outras cidades do país.

Na capital, os manifestantes bloquearam a circulação à frente do Parlamento e da sede do Sonho Georgiano, agitando bandeiras da UE e da Geórgia.