Parlamento britânico aprova projeto de lei sobre eutanásia

O Parlamento britânico aprovou esta sexta-feira, na generalidade, um projeto de lei que abre o caminho para a legalização da morte medicamente assistida para doentes adultos em fase terminal - com menos de seis meses de vida.

Após horas de debate intenso na Câmara dos Comuns (câmara baixa do Parlamento britânico), os deputados aprovaram o projeto de lei por 330 votos a favor e 275 contra. Em 2015, um projeto de lei semelhante foi derrotado por 331 votos contra 119.

O projeto de lei permite que doentes adultos (com mais de 18 anos), em fase terminal e com menos de seis meses de vida, possam pedir e receber ajuda médica para pôr termo à sua vida, sob reserva de salvaguardas e proteções, incluindo o parecer de médicos e juízes.

O resultado desta sexta-feira permite que o diploma avance para a discussão em especialidade e votações em ambas as câmaras do parlamento do Reino Unido.

Se for aprovada, a nova lei não deverá entrar em vigor nos próximos dois ou três anos.

O projeto de lei foi proposto por uma deputada do Partido Trabalhista, mas o líder daquela força política e atual primeiro-ministro, Keir Starmer, determinou que não haveria disciplina de voto, o que levou à formação de alianças entre fações políticas que normalmente estão em campos opostos.

Após o pedido ser aceite, as pessoas teriam de ser capazes de tomar elas próprias os medicamentos fatais.