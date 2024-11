Xanana Gusmão pede a jovens para se focarem no desenvolvimento e deixarem passado

O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, pediu esta quinta-feira aos jovens para se focarem no desenvolvimento do país, deixarem o passado e não darem ouvidos a palavras que visam a divisão.

"Peço aos jovens que deixem para trás os acontecimentos do passado, para que juntos possamos viver em harmonia e olhar para o futuro desta terra e deste povo", afirmou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas em Díli durante das celebrações dos 49 anos de proclamação da independência, que foram realizadas em todo o país, tendo a principal cerimónia decorrido no enclave de Oecussi, na parte indonésia da ilha de Timor, com a participação do Presidente timorense, José Ramos-Horta.

As celebrações em Oecussi contaram com a presença de uma delegação indonésia, liderada pelo ministro da Defesa, Sjafrie Sjamsoeddin, em representação do novo Presidente do país, Prabowo Subianto.

"Não devemos dar ouvidos a palavras que visam dividir-nos. É necessário pensar a longo prazo", disse o primeiro-ministro timorense.

"Como um país que escolheu superar tudo o que aconteceu no passado, é necessário começar a construir harmonia e amizade, para que todos possamos dialogar sobre como desenvolver esta terra e melhorar a vida do nosso povo", pediu o chefe do executivo