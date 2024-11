Putin justifica ataques de envergadura contra Ucrânia como resposta a mísseis dos EUA

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou os ataques em grande escala de hoje contra a Ucrânia como uma resposta aos bombardeamentos ucranianos contra território da Rússia com mísseis ATACMS norte-americanos.

"Esta noite realizámos um ataque combinado com a utilização de 90 mísseis e 100 'drones'. 117 alvos foram atingidos", disse Putin, citado pelas agências espanhola EFE e francesa AFP.

"Trata-se de uma resposta aos ataques em curso no nosso território com mísseis ATACMS", justificou, num discurso a partir de Astana, no Cazaquistão, onde participa numa cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO).

As autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou esta madrugada um ataque de grande envergadura com mísseis e 'drones' contra instalações de produção e distribuição de energia em toda a Ucrânia.

Foram registadas explosões em Kiev, Kharkiv, Rivne, Khmelnytskyi, Lutsk e em muitas outras cidades do centro e oeste da Ucrânia, bem como na região de Sumi, no nordeste.