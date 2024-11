Governo da Geórgia abre "guerra com o povo" depois de suspender candidatura à UE

Por conseguinte, o Parlamento tomou a decisão de “não incluir na ordem do dia a questão da abertura de negociações com a União Europeia até ao final de 2028." Além disso, recusou "qualquer subvenção orçamental da União Europeia até ao final de 2028”.

Como resposta à decisão, milhares de manifestantes pró-UE bloquearam as ruas da capital Tiblissi, enquanto a Presidente do país acusou o Governo de declarar "guerra" ao próprio povo com a suspensão das negociações de entrada no "clube europeu".

O partido, Sonho Georgiano, que detém o poder na Geórgia , anunciou esta quinta-feira que vai suspender as negociações da adesão com a União Europeia , até 2028.

As relações da Geórgia com Bruxelas deterioraram-se fortemente nos últimos meses, devido a alegações de autoritarismo e tendências pró-russas lançadas sobre o Governo de Tiblissi.

A Sonho Georgiano afirma que não é pró-russo e que está empenhado na democracia e na integração com o Ocidente. Diz que ainda quer aderir à UE, mas tem-se envolvido repetidamente em conflitos diplomáticos com Bruxelas nos últimos anos, ao mesmo tempo que aprofundou laços com a vizinha Rússia.

A UE não fez qualquer comentário formal de imediato sobre o anúncio do partido georgiano. Mas um funcionário europeu disse a decisão desta quinta-feira tinha um grande impacto, acrescentando que o Governo estava a fazer o que a União Europeia temia e esperava que não fizesse.

As sondagens mostram que cerca de 80% dos georgianos apoiam a adesão à UE, inclusive a bandeira da união é hasteada ao lado da bandeira nacional no exterior de praticamente todos os edifícios governamentais do país.

A oposição pró-ocidental da Geórgia reagiu ao anúncio do Governo com indignação, enquanto vários milhares de manifestantes bloquearam estradas e concentraram-se em frente ao Parlamento e à sede do partido no poder. Os meios de comunicação social locais noticiaram protestos também em várias cidades da província.