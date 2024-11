Cessar-fogo em risco. Israel volta a atacar o sul do Líbano

Israel voltou a atacar, esta quinta-feira, o sul do Líbano, e o cessar-fogo, firmado por Netanyahu ainda no início desta semana, está em risco. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

De acordo o “Guardian”, tanques israelitas bombardearam seis localidades no sul do Líbano - Markaba, Wazzani, Kfarchouba, Khiyam, Taybe e Marjayoun -, que ficam a menos de dois quilómetros da fronteira com Israel.

Em comunicado, as Forças Armadas de Israel (IDF) justificaram o ataque, alegando ter identificado “vários suspeitos que chegaram com veículos a várias zonas do sul do Líbano, violando as condições do cessar-fogo”.

Segundo a agência “Reuters”, muitas famílias libanesas deslocadas, devido à guerra, têm tentado, nos últimos dias, regressar a casa. As localidades, todavia, continuam a ser controladas e vigiadas pelas IDF.

Em resposta aos acontecimentos desta manhã, as IDF anunciaram um recolher obrigatório no sul do Líbano.

“É estritamente proibido deslocar-se ou viajar para sul do rio Litani a partir das 17h00 (1500 GMT) até às 7h00 de amanhã (sexta-feira). As pessoas que se encontram a sul do rio Litani devem permanecer onde estão”, escreveu o porta-voz militar, Avichay Adraee, numa publicação na rede social “X”.