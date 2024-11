Venâncio Mondlane: "Nunca aceitaria fazer parte de um governo proveniente de um golpe de Estado

Venâncio Mondlane garante, em entrevista à Renascença, que o atual protesto em Moçambique "é mesmo para continuar".

O candidato presidencial, que reclama a vitória nas urnas, sublinha que optou por uma estratégia que evitasse qualquer tipo de confrontação física e a perda de vidas.

Infelizmente, diz, "a polícia parece que não gosta disso. Tanto mais que há esta quarta-feira um vídeo que está a rolar no mundo inteiro, de um carro militar blindado que, digamos, passou por cima de uma senhora quando estavam, pura e simplesmente a dançar no meio da estrada, sem queimar nenhum pneu, sem fazer nenhuma barricada, sem criar nenhum desacato à ordem...mas a polícia é que está, realmente, a querer desacatos". Venâncio insiste: "Vamos continuar. Não há motivos para não continuar".

Noutro plano, o candidato explica que não aceitou o convite do Presidente da República para uma reunião com todos os candidatos, porque Filipe Nyusi não respondeu às suas precondições, e corria o risco de ser preso: "Eu tenho cerca de três ou quatro processos movidos contra mim. Um deles tem um mandado de busca e captura".

E quando a Renascença pergunta a Venâncio Mondlane o que acontecerá se, em dezembro, o Conselho Constitucional validar a vitória de Daniel Chapo, da Frelimo, o candidato responde: "Acredito que vai haver um recrudescimento dos protestos de rua, e penso que o país pode entrar num colapso".

Moçambique assistiu esta quarta-feira ao início de mais uma vaga de protestos contra o resultado das presidenciais, que atribuem a vitória a Daniel Chapo, o candidato da Frelimo. Este protesto é mesmo para continuar?

É mesmo para continuar. Nós optámos por uma estratégia que evitasse qualquer tipo de confrontação física e, naturalmente, evitar perda de vidas. Infelizmente, a polícia parece que não gosta disso. Tanto mais que há hoje um vídeo que está a rolar no mundo inteiro, de um carro militar blindado que, digamos, passou por cima de uma senhora quando estavam, pura e simplesmente no meio da estrada, dançando, sem queimar nenhum pneu, sem fazer nenhuma barricada, sem criar nenhum desacato à ordem...mas a polícia é que está, realmente, a querer desacatos.

E esse não é o único caso. Temos vários vídeos de polícias lançando granadas de gás lacrimogêneo para as residências. Nós vamos continuar com as manifestações, permitindo que haja circulação de bens, que haja pessoas a trabalhar... então, vamos continuar. Não há motivos para não continuar.

Porque é que não compareceu à reunião convocada ontem pelo Presidente da República, Filipe Nyusi?

A questão central é a seguinte: o Presidente fez um convite... um convite sem agenda. O que é que nós fizemos? Nós dissemos que estamos disponíveis, mas enviamos um ofício. Um ofício que tinha propostas de temas para serem debatidos e um conjunto de precondições. Ele não reagiu a nenhuma das precondições.

Quais eram as precondições?

A primeira precondição é logicamente... Neste momento, eu tenho cerca de três ou quatro processos movidos contra mim. Um deles tem um mandado de busca e captura. Isso significa, portanto, que ele, ao fazer o convite, tem consciência de que está a convidar alguém que ele instruiu a abrir processos-crime e a detê-lo.