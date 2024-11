Parlamento Europeu aprova próxima Comissão Europeia

O Parlamento Europeu (PE) aprovou, esta quarta-feira, a composição da próxima Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, com 370 votos favoráveis, 282 contra e 36 abstenções.

A derradeira votação dos eurodeputados realizou-se durante o plenário de Estrasburgo, em França. No final da votação, a nova Comissão Europeia foi aplaudida por uma parte do hemiciclo. A presidente da Comissão Europeia e a presidente do PE, Roberta Metsola, abraçaram-se.

A aprovação surgiu após o escrutínio dos europarlamentares (incluindo audições a cada um dos comissários indigitados) e de intensas negociações nas últimas semanas entre os grupos de centro-direita, socialistas e liberais para um acordo político sobre os sete nomes que estavam pendentes de um total de 26, alcançado há uma semana.