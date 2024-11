Navio resgata 48 migrantes ao largo da Líbia, a maioria eram menores

O navio-ambulância "Ocean Viking", da SOS Méditerranée, resgatou na terça-feira 48 migrantes, a maioria dos quais menores, a bordo de um barco sobrecarregado que flutuava ao largo da costa da Líbia, anunciou esta quarta-feira a organização.

O alerta que permitiu o resgate foi enviado por mensagem de rádio VHF (um serviço de radiotelefonia marítima) transmitida por um avião da NATO, acrescentou a SOS Mediterranée, em comunicado.

"A maioria dos sobreviventes são provenientes da Gâmbia e da Guiné-Bissau" e "90% são menores não acompanhados", afirmou a organização não-governamental (ONG) SOS Méditerranée, com sede em Marselha.

A Guiné-Bissau, um país lusófono na costa ocidental de África, é um dos países mais pobres do mundo e considerado um dos mais assolados pela corrupção.

"Os sobreviventes estão agora em segurança e a descansar nos abrigos a bordo", acrescentou a SOS Méditerranée, lamentando que as autoridades italianas tenham designado um porto distante, Ravenna (nordeste de Itália), a 1.575 quilómetros do local do resgate, ou seja, a quatro dias de navegação, para o desembarque destas 48 pessoas.

"Esta prática de portos remotos esgota o Mediterrâneo dos seus recursos de busca e salvamento e aumenta o sofrimento dos resgatados", lamentou a ONG.

Desde o início do ano, e de acordo com os últimos números da Organização Internacional para as Migrações (OIM), 1.985 pessoas que tentavam chegar à Europa desapareceram ou morreram no Mar Mediterrâneo.