Morreu o homem mais velho do mundo. Tinha 112 anos

Morreu John Tinniswood, considerado pelo Livro dos Recordes do Guinness até agora como o homem mais velho do mundo. Tinha 112 anos.

Segundo avançou esta terça-feira o próprio Guinness World Records, que dá conta que Tinniswood morreu no dia 25 em Southport, Inglaterra, onde residia.

"O seu último dia foi pintado por amor e música", diz a família. "O John sempre gostou de dizer obrigado. Por isso, em seu nome, queremos agradecer a todos os que gostaram e cuidaram dele ao longo dos anos", reza o comunicado.

John Tinniswood nasceu em Liverpool em 1912, ano em que afundou o Titanic, por exemplo. Sobreviveu a duas guerras mundiais. Durante a II Guerra Mundial serviu no exército, onde era responsável pela contabilidade e ajudava na localização de soldados perdidos e na organização de rações. Quando a guerra terminou foi trabalhar para empresas petrolíferas - também na contabilidade - até se reformar em 1972.

Grande fã do Liverpool FC, clube da cidade onde nasceu, viu os Reds ganhar todas as oito FC Cups que têm, bem como 17 das 19 lideranças conquistadas no campeonato inglês. A partir dos cem anos, passou também a receber um cartão de aniversário da rainha Isabel II, que era 14 anos mais nova que ele.



Tornou-se o homem mais velho do mundo em abril deste ano, na altura em que o venezuelano Juan Vicente Pérez faleceu, aos 114 anos.

Na altura, com 111, John terá dito que não tinha qualquer segredo para a longevidade, atribuindo a sua a "pura sorte".

"Ou vives muito ou vives pouco... não há grande coisa a fazer", disse. Mas deixou algumas dicas para manter a saúde: moderação. "Se beberes muito ou comeres muito ou andares muito... Se fizeres muito de alguma coisa vais acabar por sofrer", vaticinou.

Às novas gerações, deixou apenas um conselho: "Faz sempre o melhor que conseguires. Dar tudo de ti é importante, se não...nem vale a pena preocuparmo-nos".