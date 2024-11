Libaneses celebram nas ruas cessar-fogo entre Israel e o Líbano

Mais tarde, carrinhas com colchões, malas e até móveis passaram pela cidade portuária de Tiro, no sul, que foi fortemente bombardeada nos últimos dias antes do cessar-fogo. Alguns carros agitavam bandeiras libanesas e buzinavam, em forma de comemoração pelo acordo.

O exército do Líbano, encarregado de ajudar a garantir que o acordo seja mantido, revelou em comunicado que se estava a preparar para se deslocar para o sul do país.

Também o presidente francês Emmanuel Macron escreveu na plataforma X que o acordo foi “o ápice de esforços empreendidos por muitos meses com as autoridades israelitas e libanesas, em estreita colaboração com os Estados Unidos”.

"Milhares juntar-se-ão à resistência. Desarmar a resistência foi uma proposta israelita que fracassou", disse Fadlallah, que também é membro do parlamento do Líbano.

O Hezbollah não comentou formalmente sobre o cessar-fogo, mas o alto funcionário Hassan Fadlallah disse à Al Jadeed TV do Líbano que, embora apoiasse a extensão da autoridade do estado libanês, o grupo saíria mais forte da guerra.

Israel retirará gradualmente as suas forças ao longo de 60 dia s, enquanto o exército do Líbano assumirá o controlo do território próximo à sua fronteira com Israel para garantir que o Hezbollah não reconstrua infraestruturas, informou Biden.

"O que resta do Hezbollah e de outras organizações terroristas não será permitido", apontou. "Civis de ambos os lados poderão em breve retornar com segurança às suas comunidades".

"Vamos reagir a qualquer ataque do Hezbollah", diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na declaração televisiva em que anunciou o acordo, esclareceu que, embora o cessar-fogo seja implementado, poderá responder com firmeza a qualquer violação do Hezbollah.

"A duração do cessar-fogo vai depender do que acontecer no Líbano", esclareceu Netanyahu. "Mantemos toda a liberdade para reagir se o Hezbollah atacar. Se forem disparados mísseis, nós atacaremos".



Netanyahu explicou que o acordo vai permitir que Israel se concentre na ameaça do Irão e dará ao exército israelita uma oportunidade de descansar e focar-se no Hamas, o grupo que controla Gaza.

O primeiro-ministro israelita disse ainda que o Hezbollah, que é aliado do Hamas, estava consideravelmente mais fraco do que no início do conflito.

"Nós atrasámo-lo décadas, eliminámos os seus principais líderes, destruímos a maioria dos seus foguetes e mísseis, neutralizamos milhares de combatentes e destruímos anos de infraestrutura terrorista perto de nossa fronteira", admitiu.

Nas horas que antecederam o cessar-fogo, as hostilidades aumentaram enquanto Israel intensificava a sua campanha de ataques aéreos em Beirute e outras partes do Líbano, com as autoridades de saúde a relatar pelo menos 18 mortos.

O exército israelita disse que atingiu "componentes da administração e sistemas financeiros do Hezbollah". O Hezbollah também continuou a disparar foguetes contra Israel nas horas finais.