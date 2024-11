Jovem atropelada por viatura militar. Manifestantes bloqueiam avenidas no centro de Maputo

Nas avenidas 24 de Julho e Guerra Popular, artérias centrais da capital moçambicana, desde as 08h00 (06h00 em Lisboa) que não se circula, com manifestantes a arrastarem à força de braços contentores de grandes dimensões para o centro da via , enquanto outros colocam pneus, paus e pedras, travando qualquer automobilista que arriscasse passar.

Algumas artérias da cidade de Maputo estão bloqueadas desde o início da manhã desta quarta-feira por manifestantes pró Venâncio Mondlane, que ocuparam as ruas, impendido o trânsito e espalhando contentores do lixo e pedras pelas vias , em protesto contra o processo eleitoral.

Ainda antes, cerca das 08h30 locais, a polícia ainda fez um disparo de gás lacrimogéneo na avenida 24 de Julho, mas os manifestantes acabaram por não dispersar, limitando-se as autoridades, com blindados no local, a tentar desbloquear a via, sem incidentes, enquanto outros jogavam à bola no centro da avenida ou dançavam e cantavam. Alguns, com cartazes "não somos vândalos" colados à roupa, ao som de vuvuzelas e apitos, saltavam à corda.

Igual cenário era vivido na avenida 25 de Setembro, na baixa da cidade, com manifestantes que apoiam o candidato presidencial Venâncio Mondlane a colocarem barreiras na via, com recurso a carrinhos de mão e bancadas de venda, impedindo o trânsito e repetindo a contestação ao processo envolvendo os processo eleitoral envolvendo as eleições gerais de 09 de outubro.