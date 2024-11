As autoridades recuperaram três corpos do barco turístico naufragado no Mar Vermelho. A informação é avançada pela Agência Reuters, que cita o governador da região, Amr Hanafy,

A mesma fonte indica que ainda há 13 pessoas desaparecidas.

A embarcação naufragou na segunda-feira. A bordo seguiam 31 turistas de várias nacionalidades e 14 tripulantes oficiais.

Nas primeiras horas foram resgatadas com vida 28 pessoas.

