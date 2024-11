Sheinbaum ameaça retaliar a tarifas de Trump: "O México é forte e vai sair por cima”

Numa carta dirigida ao presidente eleito dos EUA, lida esta terça-feira, na sua conferência de imprensa diária, Sheinbaum contesta a possível eficácia das medidas. “O fenómeno da migração ou do consumo de drogas nos Estados Unidos não será tratado com ameaças ou tarifas ”.

Na segunda-feira, Trump garantiu que vai impor novos impostos sobre importações do México, Canadá e China, assim que tomar posse, enquanto estes países não puderem fim à imigração ilegal e à produção e tráfico de droga . As taxas poderão atingir os 25%.

Segundo a Reuters, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, está a estudar um pacote de retaliações às tarifas de 25% que o futuro ocupante da Casa Branca pretende impor a todos os produtos produzidos do outro lado da fronteira.

Se Trump avançar com a ameaça de aplicação de taxa(...)

O mais provável, sugere a primeira mulher chefe de Estado do México , é que os dois países entrem numa espiral de tributação aduaneira. “Que sentido faz isto?”. Uma tarifa surgirá em resposta a outra, e assim sucessivamente, até colocarmos em risco as empresas partilhadas”, disse ela.

Sheinbaum tentou contestar estas acusações, sublinhando que que as apreensões de migrantes indocumentados pela patrulha fronteiriça dos EUA diminuíram três quartos em relação a Dezembro passado e que toneladas de narcóticos ilícitos foram apreendidas.

Na sua declaração, Trump afirmou que "milhares de pessoas estão a passar pelo México e pelo Canadá, trazendo o crime e a droga a níveis nunca antes vistos". A maior parte do fentanil, um dos principais responsáveis pela epidemia de opiáceos que assola o paí s, entra nos Estados Unidos a partir do México.

A chegada ao poder do novo presidente está a ter efeitos negativos na economia mexicana. Só na manhã desta terça-feira, o peso mexicano caiu 2,3% em relação ao dólar, um contribuindo para a forte desvalorização verificada este ano, enquanto o dólar canadiano caiu para o nível mais baixo em quatro anos.

Apesar da eventual evolução verificada nos últimos meses, no combate aos traficantes, as apreensões da droga na fronteira aumentaram drasticamente sob a liderança do presidente Joe Biden.

Alguns analistas mexicanos, citados pela Reuters, dizem que o país se deve preparar para uma guerra comercial.

Sheinbaum mostrou-se confiante de que os dois países serão capazes de chegar a um acordo, mas também contra-atacou. Se os EUA, assim que Trump se instalar na Casa Branca, persistirem na intenção de impor as tarifas, o México vai procurar outros parceiros.

“Não estamos apenas virados para norte, mas também para sul e para o continente europeu”, afirmou. “O México é forte e vai sair por cima”.