Reis de Espanha como nunca os viu. Annie Leibovitz fotografa Felipe VI e Letizia

O Rei surge com o traje de capitão-general do Exército Espanhol, exibindo as suas condecorações. Já a Rainha apresenta-se num vestido de Cristóbal Balenciaga , sem diadema ou a tradicional faixa. O vestido preto de seda é dos anos 40 e a capa vermelha dos anos 60 – cedidas pela Fundação Antoni de Montpalau, que guarda mais de 6.000 vestidos e acessórios relacionados com a história da moda espanhola.

A instituição queria que o meio fotográfico fosse introduzido na sua coleção e que os retratos fossem tirados por uma artista estrangeira para internacionalizar e "dar mais presença feminina à coleção".

Para realizar a sessão fotográfica, Leibovitz passou meses a estudar a coleção do Banco de Espanha, que começou em 1783, quando a assembleia de acionistas – do então Banco de San Carlos, antecessor do Banco de Espanha – encomendou retratos dos diretores à frente do governo da instituição e de Carlos III, que tinha sancionado a sua criação.

As fotografias foram tiradas no dia 7 de fevereiro, durante uma sessão que durou quase cinco horas, na Sala Gasparini do Palácio Real, construída também por Carlos III – foi no seu reinado que foi fundado o Banco de San Carlos.