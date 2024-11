Joe Biden perdoa perus durante evento tradicional de Ação de Graças

Os perus deste ano têm o nome da flor do estado norte-americano de Delaware, a Peach Blossom, que simboliza a resiliência, explicou Joe Biden a uma multidão de cerca de 2.500 pessoas que se encontravam presente neste evento na Casa Branca.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, perdoou Peach e Blossom, dois perus de plumagem branca, esta segunda-feira, poupando-os das mesas de jantar de Ação de Graças, uma tradição anual que também marcou o início da última temporada de férias do democrata na Casa Branca.

O verdadeiro início do que evoluiu para a atual tradição de perdão ao peru remonta à presidência de Harry Truman, em 1947. A tradição oficial começou em 1989 na Casa Branca, quando o então presidente George W. Bush ofereceu o primeiro perdão presidencial oficial.

Milhões de perus serão servidos na próxima quinta-feira em todo o país, no dia de Ação de Graças, juntamente com vários acompanhamentos, de acordo com a tradição.