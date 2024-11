Dezassete desaparecidos em naufrágio de cruzeiro turístico no Mar Vermelho

Pelo menos 17 pessoas estão desaparecidas, depois de um cruzeiro turístico se ter afundado no Mar Vermelho, anunciaram as autoridades egípcias esta segunda-feira.

O governador da região do Mar Vermelho, Amr Hanafy, adiantou que as equipas de socorro estão à procura de 17 pessoas, enquanto 28 pessoas foram resgatadas.

As autoridades egípcias receberam, pouco antes do amanhecer, um pedido de socorro feito a partir do cruzeiro, que tinha zarpado da cidade egípcia de Marsa Alam para uma viagem de cinco dias.

Hanafy afirmou que 31 turistas de várias nacionalidades estavam a bordo do navio, juntamente com 14 tripulantes oficiais.

Ainda não foram conhecidas as causas do naufrágio do iate a motor, mas a Autoridade Meteorológica Egípcia alertou no sábado para a turbulência e ondas altas no Mar Vermelho e desaconselhou a atividade marítima no domingo e na segunda-feira.

De acordo com a página na internet do seu construtor, o 'Sea Story' foi construído em 2022 e tem capacidade para 36 passageiros.

Diversas empresas turísticas suspenderam ou limitaram as viagens ao Mar Vermelho devido aos recentes perigos que os conflitos na região apresentam.

As forças armadas egípcias estão a coordenar as operações de resgaste na região.