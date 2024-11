Violência sobre mulheres é mais sexual fora de casa e psicológica em casa

No contexto não familiar, dos 20% de mulheres na média da UE que disseram ter sido vítimas de violência, 13% referem ter sido sexual, com 4% de violação.

De acordo com o inquérito sobre a violência baseada no género na UE, dos 32% de mulheres que responderam ter sofrido violência no contexto de uma relação íntima, a maioria (30%) refere ter sido psicológica e 17,7% física (incluindo ameaças) ou sexual e 10,7% física não sexual.

Em Portugal, 13% das mulheres inquiridas disseram ter sofrido de violência fora do contexto familiar, com maior prevalência para a física (9,3%) do que a sexual (4%), com 1% violadas, estando no 24.º lugar entre os 27, seguido da República Checa (9,7%), Polónia (8,2%) e Bulgária (5,9%).

Uma em cada três mulheres (31%) entre os 18 e os 74 anos sofreram de violência física ou sexual na União Europeia (UE), com Portugal a apresentar a terceira menor taxa de queixas (19,7%), segundo o serviço estatístico europeu.

O inquérito conjunto do serviço europeu de estatísticas (Eurostat), da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais e o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, foi hoje divulgado no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, hoje assinalado.