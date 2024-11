Surpresa na Roménia. Candidato pró-russo na frente das eleições presidenciais

Surpresa na Roménia. O candidato pró-russo e de extrema-direita, Calin Georgescu, lidera a primeira volta das eleições presidenciais deste domingo.

Com 96% dos votos contados, Georgescu tem 22% dos votos, dois pontos à frente do adversário pró-europeu e de esquerda, Marcel Ciolacu, com 20%.

Critico da NATO, Calin Georgescu não está afiliado em nenhum partido e apostou numa forte campanha através das redes sociais, nomeadamente da plataforma TikTok.



A segunda volta entre o candidato pró-russo e Marcel Ciolacu, atual primeiro-ministro da Roménia, está marcada para 8 de dezembro.