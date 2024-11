Presidente da Comissão Europeia recorda mulheres vítimas de violência e pede justiça na EU

Numa mensagem na rede social X, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, Ursula von Der Leyen escreve que por detrás de cada número há um rosto, um nome e uma história.

A responsável da Comissão Europeia considera que “mulheres como Giulia Cecchettin [estudante universitária italiana assassinada pelo seu ex-namorado] em Itália, Debora Mihailova [mulher búlgara hospitalizada após ter sido espancada e cortada várias vezes com uma faca pelo seu ex-namorado] na Bulgária e Gisèle Pélicot [mulher francesa sujeita a violações coletivas organizadas pelo marido durante 10 anos] em França, merecem abrigo, merecem apoio”.

“Merecem que a justiça seja feita e merecem ser ouvidas e é assim que vamos quebrar o silêncio, é assim que vamos acabar com a violência, hoje e todos os dias, ao lado das vítimas”, assinala a presidente da Comissão Europeia no X.

Já as Nações Unidas revelam que a cada dez minutos, morre uma mulher vítima de violência doméstica no mundo. Por cá, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima confirma um aumento de 8,7% no número de mulheres que pediu ajuda em 2023, em relação ao ano anterior.