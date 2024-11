Parlamento ucraniano cancela sessão devido a risco de ataque russo

O Parlamento ucraniano cancelou a sessão de hoje devido ao risco acrescido de um ataque russo, um dia depois de a Rússia ter disparado um novo míssil balístico, disseram vários deputados.

A sessão ordinária com a participação de funcionários do governo "foi cancelada", disse a deputada do partido presidencial Yevheniia Kravchuk à agência francesa AFP, confirmando informações de outros deputados.