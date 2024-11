Ministra dos Negócios Estrangeiros da Palestina espera que Trump ajude a acabar guerra

"O que ansiamos é pela nossa libertação, autodeterminação e o nosso Estado soberano com Jerusalém Oriental como sua capital, conforme consagrado no direito internacional. O que esperamos do Presidente Trump é que olhe para nós dentro desse contexto, acabar com essa guerra genocida e com as atrocidades. E que chegou a hora de materializar o Estado da Palestina no terreno, como foi reconhecido nas Nações Unidas", frisou Shahin.

Numa entrevista à agência Lusa, em Lisboa, a ministra de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Expatriados Palestinianos, Varsen Aghabekian Shahin, salientou, porém, que a situação da Palestina, para já, é a mesma, "seja com o Presidente Trump, seja com o Presidente [Joseph] Biden".

"Israel tem lóbis fortes em todo o mundo. Todos nós sabemos que os Estados Unidos são o maior aliado estratégico de Israel e têm muito peso. O lóbi israelita é extremamente forte", acrescentou a governante palestiniana, que se encontra em Lisboa para participar no fórum da Aliança das Civilizações.

"Há esse sentimento de culpa em toda a Europa com o que aconteceu com os judeus na Europa. E nós entendemos isso. O que aconteceu é atroz. Não deveria acontecer com ninguém. Mas as mesmas dores são infligidas hoje sobre nós, os palestinianos. E a Europa, os Estados Unidos, todos os países do mundo precisam de olhar para isso e dizer que chega. Os palestinianos não tiveram nada a ver com o que aconteceu com os judeus na Europa e não devem suportar o peso. E é hora de eles serem libertados, assim como qualquer outro povo e nação nesta terra", sustentou.

Shahin recusou comparar Netanyahu a Adolf Hitler, líder nazi, salientando que não gosta de comparar atrocidades, "independentemente do que as pessoas queiram chamar, do que as pessoas estejam a dizer".

"Para mim, como palestiniana, o que estou a ver é um crime contra a humanidade, pois estou a ver destruição em massa, estou a ver massacres em massa do meu povo diariamente. E tudo o que estou a ver é matar civis e mais civis dia após dia", sublinhou, defendendo que a extrema-direita "sempre fez parte da ideologia em Israel", que já está, no seu entender, a "expandir a guerra para o Líbano"