Marcos Perestrello eleito presidente da Assembleia Parlamentar da NATO

O deputado socialista Marcos Perestrello foi esta segunda-feira eleito presidente da Assembleia Parlamentar da NATO durante a sessão anual da organização, que decorreu em Montreal, no Canadá.

Marcos Perestrello, que é atualmente vice-presidente da Assembleia da República e já era vice da Assembleia Parlamentar da NATO, foi secretário de Estado da Defesa Nacional no XXI Governo Constitucional, o primeiro dos três executivos liderados por António Costa, depois de ter ocupado função idêntica no tempo de José Sócrates.

O PS emitiu uma nota em que se congratula com a eleição de Marcos Perestrello, considerando que representa "um reconhecimento internacional da competência, dedicação e experiência política" do deputado e "reforça a presença de Portugal em instâncias internacionais de relevância".

Advogado de formação, de 53 anos, Marcos Perestrello tem, segundo o PS, "uma longa carreira dedicada ao serviço público e à política nacional e internacional".

Deputado à Assembleia da República pelo PS desde 2005, tendo posteriormente desempenhou também as funções de secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, entre 2009 e 2011, e de secretário de Estado da Defesa Nacional, entre 2015 e 2019. .

"A eleição de Marcos Perestrello reflete o compromisso do Partido Socialista com a defesa dos valores democráticos, da segurança coletiva e do reforço da cooperação internacional no seio da NATO. Acreditamos que, sob a sua liderança, a Assembleia Parlamentar da NATO continuará a desempenhar um papel importante na promoção da paz, da segurança e da estabilidade global", lê-se na nota divulgada pelos socialistas.