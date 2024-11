Bebé retirado à mãe gera polémica na Dinamarca

A Dinamarca tem sido pressionada para deixar de realizar testes de “competência parental” aos cidadãos da Gronelândia, depois de um recém-nascido ter sido retirado à mãe, Keira Alexandra Kronvold. Segundo a própria, o teste serviria para ver se era “suficientemente civilizada” e a avaliação psicológica foi efetuada em dinamarquês, língua na qual não é fluente, já que a sua língua materna é o gronelandês ocidental. O jornal britânico Guardian, que avança a notícia, refere que a mulher de origem gronelandesa, com 38 anos, deu à luz na Jutlândia do Norte este mês, e já tinha sido submetida duas vezes a estes testes de competência parental, conhecidos como forældrekompetenceundersøgelse (FKU). A primeira vez aconteceu em 2014, antes do nascimento do seu segundo filho, um rapaz, e depois, recentemente, quando estava grávida do seu terceiro filho. Agora, após o primeiro teste, Kronvold foi separada definitivamente do seu filho de oito meses e da sua filha de nove anos. Apesar de não se saber em que medida os resultados dos testes contribuíram para a decisão, várias organizações acreditam que estes terão sido uma das razões pelas quais o terceiro filho lhe foi retirado, a 7 de novembro, poucas horas depois de ter nascido. Kronvold, agora, está apenas autorizada a passar uma hora por semana com o seu bebé, durante a qual é vigiada por uma assistente social. Estes testes psicotécnicos são usados na Dinamarca em investigações relacionadas com a segurança de menores, mas têm sido cada vez mais criticados por organizações de defesa dos direitos humanos, que os consideram culturalmente inadequados para gronelandeses. Por isso, apelam aos municípios que os deixem de utilizar nestas famílias até que as perguntas sejam adaptadas à sua língua e cultura. “Os testes não têm em conta as potenciais barreiras linguísticas ou diferenças culturais. Isto coloca os pais gronelandeses em risco de serem erradamente avaliados”, explica Louise Holck, diretora do Instituto Dinamarquês dos Direitos Humanos, citada pelo Guardian. O Instituto Dinamarquês dos Direitos Humanos refere, num relatório de 2022, que devido ao facto de estes testes não terem sido adaptados, as famílias gronelandesas correm “o risco de obter baixas classificações nos testes”, o que pode levar a que se conclua “que têm capacidades cognitivas reduzidas, sem que haja provas reais disso”. 5,6% das crianças inuítes que vivem na Dinamarca são colocadas em instituições

De acordo com o relatório, crianças com pais gronelandeses têm uma probabilidade significativamente maior de serem colocadas em instituições – 5,6% das crianças de origem gronelandesa que vivem na Dinamarca são colocadas em instituições, em comparação com 1% das crianças dinamarquesas. Para o instituto, estes "potenciais erros de avaliação" podem "contribuir para o afastamento forçado de uma criança" dos pais. No caso de Kronvold, por exemplo, a avaliação psicológica foi efetuada em dinamarquês, língua na qual não é fluente, já que a sua língua materna é o gronelandês ocidental – kalaallisut. Segundo explicou ao Guardian, nesta última ocasião, ter-lhe-á sido dito que o teste serviria para ver se era "suficientemente civilizada". No seu processo lê-se que a sua "origem gronelandesa, onde até as pequenas expressões faciais têm significado comunicativo", dificultaria a preparação da criança para "as expectativas sociais e os códigos necessários na sociedade dinamarquesa". Kronvold garante que vai lutar não só por ela, mas por todos os pais gronelandeses que "perderam os seus filhos para o sistema dinamarquês". As autoridades dinamarquesas asseguram, contudo, que este teste não é o único instrumento utilizado para avaliar se uma criança deve ser afastada dos pais, mas muitos ativistas defendem que não deve ser utilizado em pais de origem não dinamarquesa. A ministra dinamarquesa dos Assuntos Sociais e da Habitação, Sophie Hæstorp Andersen, apelou aos municípios para deixarem de utilizar o teste em famílias gronelandesas: "Gostaria de encorajar os municípios, nos casos que envolvem famílias de origem gronelandesa, a considerarem concretamente a possibilidade de deixarem de utilizar os testes criticados", afirmou Andersen. Contudo, Lars Sloth, diretor da administração da criança e da família do município de Thisted, garantiu que o "município de Thisted trabalha sempre com base no interesse superior da criança" e que, na ausência de instrumentos alternativos, continuarão a ser utilizados os testes FKU. Dinamarca e o controlo do crescimento populacional dos inuítes