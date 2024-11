Avião despenha-se perto de uma casa na Lituânia e faz um morto

Um avião de mercadoria despenhou-se perto de uma casa na Lituânia, provocando pelo menos um morto e três feridos.

Segundo a BBC, o avião caiu, quando tentava fazer uma aterragem no aeroporto de Vilnius.

As 12 pessoas que se encontravam dentro da residência perto do local do acidente foram todas evacuadas em segurança.

O avião terá partido de Leipzig, na Alemanha, por volta das 02h00 e caído uma hora e meia depois.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.