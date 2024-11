Acidente de autocarro provoca pelo menos 17 mortos no Brasil

Pelo menos 17 pessoas morreram na tarde de domingo num acidente de autocarro no estado de Alagoas, nordeste do Brasil, informaram as autoridades regionais.

O Instituto de Medicina Legal de Maceió, capital de Alagoas, duplicou o número de funcionários de serviço no domingo para receber os corpos e identificá-los de forma "precisa e rápida", informou a polícia.

Outras 20 pessoas foram tratadas num hospital próximo depois de terem sido resgatadas pelas equipas de emergência.

O autocarro viajava numa região montanhosa chamada Serra da Barriga, quando capotou e caiu numa ravina, segundo as autoridades.

A imprensa brasileira afirma que se tratava de um autocarro escolar que levava crianças para a serra, para conhecerem a região e assistir ao pôr do sol, no âmbito de um projeto cultural do município de União dos Palmares, informação que não foi confirmada pelas autoridades.