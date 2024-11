COP29. Acordo de 300 mil milhões alcançado na Cimeira do Clima

Um acordo de 300 mil milhões de dólares por ano para ajudar os países mais pobres a lidar com os impactos das alterações climáticas foi alcançado este sábado na Cimeira do Clima, COP29, que decorre em Baku, no Azerbaijão. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters.

Os países mais ricos abriram os cordões à bolsa e foi possível melhorar o anterior compromisso, que previa um valor de 100 mil milhões de dólares por ano.

Os países também alcançaram um acordo sobre regras para um mercado global de compra e venda de créditos de carbono que, segundo os proponentes, poderiam mobilizar mais milhares de milhões de dólares em novos projetos para ajudar a combater o aquecimento global, desde a reflorestação à implementação de tecnologias de energia limpa.



Diversos países sinalizaram desapontamento e, em muitos casos, indignação com os resultados da COP29, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento climático.



Foi o caso da Índia. Em relação ao acordo de 300 mil milhões, o país mais populoso do mundo manifestou a sua objeção, mas o protesto aconteceu depois de o entendimento ter sido formalmente adotado, por consenso. A Índia considera que foi impedida de manifestar essa posição antes de as conclusões serem adotadas em plenário.

"Lamento dizer que este documento nada mais é do que uma ilusão de ótica. Isto, na nossa opinião, não resolverá a enormidade do desafio que todos enfrentamos. Portanto, opomo-nos à adoção deste documento", disse Chandni Raina, representante da delegação indiana.