Ucrânia de longo alcance e Putin nuclear. "Temo que isto não vá acabar bem"

O presidente da Associação Comercial do Porto considera que os mais recentes desenvolvimentos na guerra da Ucrânia são um aviso de que “o conflito pode escalar de forma muito avassaladora na Europa”.

No comentário semanal no programa ‘Manhã, Manhã’, da Renascença, Nuno Botelho avisa que a autorização dada à Ucrânia para utilizar mísseis de longo alcance contra a Rússia, a par com a nova doutrina de Putin – que considera justificável a utilização de armas nucleares contra ataques convencionais, se apoiados por potências nucleares – “coloca em cima da mesa a ameaça nuclear, o que já levou, inclusive, os vizinhos Suécia, Finlândia e Noruega a acautelarem as próprias populações, fazendo ensaios sobre o que será uma guerra nuclear e a avisarem as populações”.

“A Europa está em guerra e tem de perceber que está em guerra”, alerta o empresário e jurista que acrescenta à equação a “expetativa daquilo que vai acontecer a partir de janeiro, com Trump e o seu famoso plano para a paz na Ucrânia”.

“Eu temo, de facto, que isto não vá acabar bem”, receia o presidente da Associação Comercial do Porto.

Outra dificuldade, diz Botelho, é a “ausência de uma liderança forte e de uma ideia concreta para aquilo que quer” quanto à guerra na Ucrânia.