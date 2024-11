Rússia atacou mais de 300 infraestruturas portuárias na Ucrânia

O preço dos alimentos em países como o Egito, a Líbia ou a Nigéria “dependem diretamente do facto de os agricultores e as empresas da Ucrânia poderem operar normalmente”, referiu Volodymyr Zelensky.

A Ucrânia é um grande produtor mundial de trigo e milho e antes da invasão russa exportava cerca de 6 milhões de toneladas de grãos por mês através do Mar Negro.

Quando a Rússia lançou a sua invasão em fevereiro de 2022, bloqueou os portos ucranianos do Mar Negro. Os embarques foram retomados em julho de 2022 no âmbito da Iniciativa de Cereais do Mar Negro, um acordo mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia. Mas um ano depois a Rússia saiu do acordo.

As exportações de cereais da Ucrânia na temporada 2024/25 de julho a junho totalizaram quase 16 milhões de toneladas métricas em meados de novembro, acima dos cerca de 11 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados de comerciantes e do governo.