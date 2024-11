Quatro em cada cinco israelitas apoiam comissão de inquérito sobre ataque do Hamas em 2023

Cerca de 79% dos israelitas apoiam a criação de uma comissão de inquérito estatal aos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, que provocaram em Israel mais de 1.200 mortos e cerca de 250 sequestrados, segundo a imprensa local.

Entre os eleitores dos partidos da atual coligação, liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Nentayahu, 65% apoiam tal comissão e 15% mostraram-se contra; segundo uma sondagem do Canal 12, o mais assistido em Israel.

Além disso, 64% das pessoas afirmaram não confiar no Governo e mantém-se nos 38% o apoio a Netanyahu. Já 54% apoiam um acordo de cessar-fogo com o Líbano.

Netanyahu opôs-se à criação de uma comissão de inquérito estatal, argumentando que as investigações afetariam o curso da guerra e que deveria somente ser estabelecida no final do conflito, que dura há quase 14 meses e causou mais de 44 mil mortos na Faixa de Gaza.

O exército israelita abriu a sua própria investigação sobre as falhas que permitiram os ataques de 7 de outubro no território israelita. As conclusões ainda não foram apresentadas, excetuando os resultados uma investigação sobre um incidente ocorrido no Kibutz Beeri, relacionado a um ataque do exército israelita a uma casa onde se acreditava que milicianos do Hamas estavam escondidos e que acabou por matar 13 israelitas.

Esta semana, o exército e o controlador do Estado concordaram em realizar uma investigação conjunta sobre as falhas de segurança que possibilitaram os ataques de 7 de outubro, embora não comece antes do primeiro trimestre de 2025, para não "desviar a atenção dos objetivos da guerra".

Entretanto, uma comissão independente, criada por familiares de vítimas e sobreviventes, publicará as suas conclusões na terça-feira.

Até ao momento, o chefe dos serviços de informação militares, Aharon Haliva, demitiu-se em abril devido a estas falhas, admitindo a sua "responsabilidade de comando", assim como o comandante da divisão de Gaza, Avi Rosenfeld. Em setembro, Yossi Sariel, comandante da unidade de informações 8200, a maior do exército, também pediu demissão do cargo.

Netanyahu não admitiu a sua responsabilidade nem pediu desculpas, apesar de ter eclodido este mês um escândalo sobre chantagem e pressão do seu chefe de gabinete para modificar as atas das reuniões da noite anterior a 7 de outubro, nas quais foram relatados movimentos estranhos dentro do enclave.

O primeiro-ministro demitiu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, há duas semanas, devido às suas divergências sobre a guerra e pela sua insistência pela criação de uma comissão de inquérito estatal, algo que o procurador-geral, Gali Baharav-Miara, também solicitou, assim como políticos da oposição e uma grande parte dos cidadãos.

"O fracasso dos serviços de informação, a falsa noção de dissuasão e a nossa flagrante arrogância custaram-nos mais uma vez o pesado e doloroso preço de muitas vidas ceifadas", disse o Presidente israelita, Isaac Herzog, no mês passado.