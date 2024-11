Hamas anuncia morte de refém em Gaza

Uma refém israelita foi morta no norte da Faixa de Gaza, anunciou este sábado um porta-voz do braço armado do Hamas.

A mulher morreu numa zona que tem estado debaixo de ataque das forças israelitas, referiu Abu Ubaida, numa mensagem divulgada na rede social Telegram.

O porta-voz do grupo palestiniano Hamas adianta que a vida de outra refém também corre risco, indiciando que terá sofrido ferimentos graves.

A informação ainda não foi confirmada pelo Governo de Israel.

Nas últimas 48 horas, ataques militares israelitas na Faixa de Gaza mataram pelo menos 120 palestinos e atingiram um hospital no norte do enclave, disseram segundo médicos palestinianos citados pela agência Reuters.

A notícia é conhecida numa altura em que as negociações entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo e libertação de reféns estão suspensas.

Em 13 meses de guerra, mais de 44 mil pessoas terão morrido na Faixa de Gaza, após o ataque do Hamas contra Israel que provocou 1.200 mortes e mais de 250 reféns.