Governo do Laos lamenta morte de seis turistas ligadas a álcool com metanol

O Governo do Laos disse este sábado estar "profundamente entristecido" pela morte de seis turistas ocidentais, alegadamente após terem bebido álcool adulterado com metanol em Vang Vieng, uma cidade do noroeste do país, popular entre mochileiros.

Num comunicado, as autoridades expressaram "sincera simpatia", ofereceram "condolências às famílias dos falecidos" e garantiram que está em curso uma investigação "para determinar as causas do incidente e levar os perpetradores à justiça".

Na sexta-feira, a polícia do Laos deteve o gerente e proprietário de uma pousada em Vang Vieng, a norte da capital Vientiane, onde ficaram duas das vítimas mortais, duas adolescentes australianas de 19 anos.

Um agente da polícia de turismo de Vang Vieng, que não quis ser identificado, disse que "várias pessoas" foram detidas no âmbito do caso, mas que ainda não foram apresentadas acusações.

Os funcionários do Nana Backpacker Hostel, que ainda funcionava, mas não aceitava novos hóspedes, confirmaram que o gerente e o proprietário estavam entre os detidos para interrogatório.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, exigiu ao Laos uma investigação "completa e transparente" sobre as circunstâncias das duas mortes.

Além das duas australianas, as vítimas mortais incluem uma outra australiana, dois dinamarqueses e um norte-americano, de acordo com os respetivos governos.