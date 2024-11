Cimeira do Clima. Novo esboço de acordo tenta salvar COP29

Um novo rascunho de acordo foi apresentado este sábado na Cimeira do Clima, COP29. A proposta prevê a verba que tinha sido colocada em cima da mesa, durante a manhã, pelos países mais ricos.

As nações desenvolvidas devem pagar 300 mil milhões de dólares por ano, até 2035, para ajudar os países mais pobres a lidar com as alterações climáticas.

Esta verba foi acordada na última madrugada entre países ricos, depois dos países em desenvolvimento terem recusado uma meta anterior de 250 mil milhões de dólares.

Resta saber se este valor é suficiente para pôr fim a um impasse na cimeira de duas semanas, que decorre em Baku, no Azerbaijão.