Trump nomeia Bondi para procuradora-geral dos EUA, após desistência de Gaetz

Matt Gaetz, que enfrentou oposição dos republicanos do Senado, foi objeto de uma investigação do Comité de Ética da Câmara sobre alegações de fazer sexo com uma menor de 17 anos e uso de drogas ilegais.

Cai Matt Gaetz e é lançado o nome de Pam Bondi, antiga procuradora-geral do estado da Florida, entre 2011 e 2019.

A aliada de longa data de Donald Trump também chefiou a Comissão de Abuso de Opióides e Drogas durante a primeira passagem do magnata pela Casa Branca.

Mais recentemente, Pam Bondi, de 59 anos, foi um dos rostos do departamento jurídico do America First Policy Institute, um grupo de reflexão conservador que ajudou a campanha de Trump a pensar as políticas da nova Administração que vai tomar posse a 20 de janeiro de 2025.