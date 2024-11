Hackers atacam universidade online de Andrew Tate e divulgam milhares de dados

Um grupo de hackers atacou uma universidade online de Andrew Tate, ex-kickboxer e suspeito de tráfico humano, acedendo a dados de milhares de utilizadores.

De acordo com o site Daily Dot, e-mails de cerca de 794 mil nomes de utilizador, 325 mil e-mails foram comprometidos, assim como conversas públicas e privadas dentro da plataforma.

Para anunciar o ataque informático, os hackers invadiram várias salas privadas com emojis de bandeiras transgénero, e uma imagem de Tate com uma bandeira arco-íris, gerada com inteligência artificial.

Auto-denominado misógino, Andrew Tate é conhecido por defender ideias da extrema-direita, incluindo homofobia e transfobia.

A universidade, denominada "The Real World", alega ter, neste momento, 113 mil utilizadores ativos.

Tate já foi formalmente acusado em meados de 2023, em conjunto com o irmão, Tristan, e duas mulheres suspeitas por tráfico humano, violação e formar um gangue criminoso para explorar sexualmente mulheres, alegações que negaram.