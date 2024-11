Evacuação de terminal em Gatwick cancela voos em Portugal

O Aeroporto Gatwick de Londres, o segundo mais movimentado da Grã-Bretanha, está novamente a funcionar normalmente depois de um terminal ter sido evacuado por precaução devido a um incidente de segurança.

A situação levou ao cancelamento de pelo menos cinco voos entre Portugal e o aeroporto de Gatwick. De acordo com a informação disponível na página da ANA Aeroportos, foram cancelados dois voos da TAP em Lisboa (um com partida às 13h15, outro com chegada às 19h20), dois voos da British Airways no Porto (um com chegada às 17h15, outro com partida às 18h05) e um da British Airways em Faro (onde chegaria às 16h45).



A polícia britânica enviou uma equipa de desativação de explosivos, depois de um objeto suspeito proibido ter sido descoberto na bagagem.

Em comunicado, a empresa responsável pelo aeroporto confirmou que o "alerta de segurança foi resolvido" e que a área já foi considerada "livre de perigo" pelas autoridades.