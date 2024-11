​Biden recebe Neemias Queta e os Celtics (e revela nome de código nos Serviços Secretos)

A Casa Branca esteve “pintada” de verde esta quinta-feira, depois de o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, ter recebido o jogador português Neemias Queta e a sua equipa, os Celtics, cumprindo a tradição de receber os campeões das principais ligas desportivas norte-americanas, entre as quais a Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA).

No evento, Biden recebeu uma camisola da equipa com o número 46 – já que é o 46.º Presidente do país –, além de uma bola e uma réplica do troféu.

Numa tradição que se crê ter começado quando os Celtics de Bill Russell, em 1963, se encontraram com o Presidente John F. Kennedy, Biden deu as boas-vindas aos campeões da NBA de 2024 e fez-lhes uma visita guiada à Sala Oval.

“Os Celtics não são apenas uma equipa de basquetebol. São um modo de vida”, disse Biden, citando o patriarca dos Celtics, Red Auerbach, antes de receber a camisola com o número 46, entregue por Jayson Tatum e por Derrick White.

Biden revela o seu nome de código

O Presidente norte-americano revelou ainda que o seu nome de código nos Serviços Secretos é “Celtic”.

“A sério. Porque sou irlandês. Todos os que estão atrás de mim são irlandeses no seu coração. Sinto um orgulho especial por este troféu. Deste velho celta irlandês, a todos os celtas, parabéns”, afirmou.

Os Celtics foram recebidos por uma banda que tocou “Shipping up to Boston” e entre os presentes estavam a governadora de Massachusetts, Maura Healey, a presidente da Câmara de Boston, Michelle Wu, e a maior parte da delegação do Congresso do estado.