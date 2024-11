Vulcão na Islândia entra em erupção pela décima vez em três anos

Um vulcão perto da capital da Islândia entrou em erupção na noite de quarta-feira pela décima vez em três anos, expelindo fontes de lava e fumo, informou o escritório meteorológico do país.

A Islândia, com quase 400 mil habitantes, está localizada na falha geológica entre as placas tectônicas Eurasiática e Norte-Americana, o que a torna um ponto crítico para terremotos, com gêiseres, fontes de água quente e dezenas de vulcões.

Imagens partilhadas nas redes sociais da área mostram lava incandescente em tons de amarelo e laranja brilhantes a subir em direção ao céu noturno.