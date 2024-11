Ucrânia acusa Rússia de ter disparado míssil balístico intercontinental contra Dnipro

O jornal ucraniano Ukrainska Pravda, citando fontes anónimas, admite que o míssil era um RS-26 Rubezh, um míssil balístico intercontinental de combustível sólido com alcance de 5.800 km, de acordo com a Associação de Controle de Armas.

O RS-26 foi testado com sucesso pela primeira vez em 2012, e estima-se que tenha 12 metros de comprimento e pese 36 toneladas, de acordo com o Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Segundo o jornal, o RS-26 pode carregar uma ogiva nuclear de 800 kg.

Segundo a força aérea ucraniana, o ataque com mísseis russos teve como alvo empresas e infraestrutura crítica na cidade de Dnipro, no centro-leste do país.

O governador regional Serhiy Lysak disse que o ataque causou danos numa empresa industrial e provocou incêndios em Dnipro, na qual duas pessoas ficaram feridas.