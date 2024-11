Matt Gaetz desiste da nomeação para procurador-geral dos EUA

Donald Trump anunciou a nomeação de Matt Gaetz a 13 de novembro. A nomeação provocou polémica e dúvidas sobre a possibilidade de ser aprovado pelo Senado. Segundo o "The New York Times" , a escolha foi realizada durante um voo entre Washington D.C. e Palm Beach, após o encontro com Joe Biden na Casa Branca.

"O Departamento de Justiça de Trump deve estar no lugar e pronto no primeiro dia", declarou Gaetz, um dos defensores mais aguerridos de Donald Trump e promotor de conspirações de extrema-direita, que já defendeu o fim do FBI.

Trump já considerava improvável a aprovação no Senado, também segundo o "The New York Times". A escolha terá sido uma estratégia para mudar as expectativas do Senado, que confirma os secretários da administração dos EUA, tornando outras escolhas potencialmente polémicas mais aceitáveis.

Matt Gaetz foi reeleito para a Câmara dos Representantes nas eleições de 5 de novembro, mas demitiu-se do cargo na semana passada, logo após a nomeação, e disse que não tinha intenção de tomar posse para o mesmo cargo no próximo Congresso, em janeiro.

Esta quarta-feira, a Comissão de Ética do Congresso, que estava a investigar Matt Gaetz pelas acusações de relações sexuais com menores, recusou divulgar o relatório do inquérito.